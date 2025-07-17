Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий вступил в словесную перепалку с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он попросил ИИ объяснить венгерскому политику, что такое Незалежная.

«Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится?» — написал он в соцсети X.

Этот вопрос был сделан после того, как Орбан публично поставил под сомнение границы и население Украины.