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17 июля, 12:37

В МИД Украины нахамили Орбану после слов о границах страны

Спикер МИД Украины Тихий попросил ИИ рассказать Орбану об Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий вступил в словесную перепалку с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он попросил ИИ объяснить венгерскому политику, что такое Незалежная.

«Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится?» — написал он в соцсети X.

Этот вопрос был сделан после того, как Орбан публично поставил под сомнение границы и население Украины.

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Напомним, ранее Орбан заявил, что ЕС до разговоров о членстве Украины в объединении должен добиться мира и заключить долгосрочные отношения с Россией. Венгерский политик также призвал Европу Брюсселю определить, «что из себя представляет Украина и каковы её границы и население».

Наталья Демьянова
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