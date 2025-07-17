«Где она находится?»: Орбан шокировал неожиданным заявлением об Украине
Орбан: До разговоров о приёме в ЕС нужно определить, что такое Украина
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о перспективах отношений Евросоюза с Украиной. По его словам, налаживание партнёрства с Киевом возможно лишь после того, как будет достигнут мир. Такое мнение политик высказал в соцсети X, подчеркнув, что перед принятием Незалежной в ЕС необходимо понять, что она из себя представляет.
«Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы её границы, её население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — написал в своём посте Орбан.
Венгерский премьер отметил, что достижение мира и ясности откроет путь к заключению перспективных соглашений с Россией и созданию прочной базы для стратегического альянса с Украиной. Только такое сотрудничество будет направлен на защиту суверенитета и обеспечение европейского будущего.
Ранее Орбан резко высказывался против принятия Украины в число стран-участниц ЕС. Премьер-министр Венгрии также обрушился с критикой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за её требований об ускоренном вступлении Незалежной в ЕС. По его мнению, тот факт, что налогоплательщики из стран ЕС спонсируют военные поставки и финансовую поддержку Киеву, является абсолютным позором для политики Европы. Вслед за этими заявлениями в Венгрии был инициирован всенародный опрос по теме присоединения Украины к ЕС.