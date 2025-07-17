В Подмосковье сильнейшие дрифт-пилоты встретятся на центральном этапе сезона RDS GP

В Подмосковье на трассе в Мячково 20–21 июля состоится четвёртый этап чемпионата RDS GP. Именно здесь определится, кто продолжит гонку за главный дрифт-трофей страны, а кто рискует остаться за бортом финальной борьбы.

В заездах примут участие более 40 пилотов из России, Беларуси и Казахстана. Среди них — действующий чемпион Артём Шабанов, вице-чемпион Антон Козлов, а также легенды отечественного дрифта Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян. В Мячково они выступят под флагами ведущих команд: Carville Racing, TimeUp, Takayama Forward Auto, LUKOIL Racing Drift Team, «Автобан» и других.

Глава российской дрифт серии Дмитрий Добровольский подчёркивает: несмотря на санкции и отсутствие зарубежных спортсменов, отечественный дрифт по-прежнему задаёт мировой уровень.

«Это не аттракцион, когда ты пришёл, купил билет — и тебя покатали. Автоспорт — это процесс, это жизнь», — говорит он.

В субботу зрителей ждут квалификация и парные заезды топ-32, в воскресенье — решающие сражения и торжественное награждение. Оценивать технику и стиль участников будет опытная судейская команда во главе с Михаилом Давидянцем, недавно одержавшим победу на «Судейском дерби» фестиваля RDS «Фест».