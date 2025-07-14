«Формула-1» XXI века: В Петербурге прошли гонки дронов по олимпийской системе

В Санкт-Петербурге прошло уникальное спортивное событие — «Гонка Дронов», — которое уже несколько лет считается официальным видом спорта. Соревнования, которые часто называют «Формулой-1» XXI века, были организованы по олимпийской системе. Сходства с автогонками очевидны: высокая скорость и техническое мастерство. Однако маленькие дроны безопасны для зрителей и участников.

В Петербурге прошла «Гонка Дронов». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Мероприятие напоминает картинг — начальный этап подготовки к более серьёзным заездам. Гонщики перед стартом проверяют свои устройства, словно механики на пит-стопе. Однако здесь нет профессиональных механиков, каждый сам отвечает за свой беспилотник. Судьи следят за соблюдением правил, чтобы участники не устраивали тараны, хотя лёгкое взаимодействие всё же допускается.

«Все непреднамеренные столкновения в целом разрешены. Вид спорта, ну особенно вот эти маленькие дроны, вупы контактные, так как пропеллеры защищены. То есть ничего страшного с дроном не случится, если преднамеренно попасть в чужой дрон такого маленького размера. Тут нужен талант ещё больше, чем выиграть гонку», — отметил спортивный директор Федерации гонок дронов Санкт-Петербурга Александр Пронин.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», участники используют специальные очки для управления дронами, однако это не виртуальная реальность, ведь сигнал с камеры передаётся с задержкой всего в несколько миллисекунд. Гонщики должны одновременно разбираться в скорости своих устройств и уметь их настраивать, самостоятельно собирать дроны и заменять детали. Со временем пилоты переходят на более мощные и быстрые модели, как профессиональные автогонщики пересаживаются на болиды посложнее.

На трассе необходимо проходить через специальные рамки. Если участник не делает этого, его круг считается недействительным, поэтому результат обнуляется. Для многих эти гонки уже давно перестали быть хобби, они признаны официальным видом спорта, требующим мастерства, скорости и тактики.