В Оренбурге с юмором отреагировали на угрозу атаки дронов, предложив сбивать их камнями
Жителям Оренбургской области предложили отбиваться от беспилотников ВСУ камнями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle
В Оренбурге администрация одного из местных кафе разместила у входа инструкцию для жителей, рекомендующую в случае атаки беспилотников использовать камни для отражения нападения. Об этом сообщает издание «Урал56.Ру».
Жителям Оренбургской области предложили отбиваться от беспилотников камнями. Фото © Telegram / Урал56.Ру
«Но средство есть простое — решенья нет вернее! Возьми-ка мощный камень и целься поточнее!»— говорится в стихотворной инструкции.
Напомним, 1 июня при атаке БПЛА на Иркутскую область дальнобойщики бросали во взлетающие беспилотники камни. Среди них был герой из Белоруссии, который отошёл от фуры смерти за мгновения до взрыва. Кроме того, местные из ружей сумели сбить ещё пять «птичек».