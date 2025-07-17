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Регион
17 июля, 13:29

Российский суд поставил точку в споре Amazon и Twitch с сыном Малофеева

Суд в Москве отказал Twitch и Amazon в переносе дела Кирилла Малофеева в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Дело между Amazon, Twitch и сыном основателя «Царьграда» Константина Малофеева — Кириллом — получило неожиданный поворот. Ответчики пытались перенести разбирательство в США, но Арбитражный суд Москвы подтвердил свою юрисдикцию и запретил продолжать процесс в Сан-Франциско.

По данным «Царьграда», столичный суд удовлетворил иск Малофеева, обязав платформу восстановить аккаунт и выплачивать ежедневные штрафы, которые удваиваются каждую неделю без ограничений по времени. Сумма взысканий уже превысила капитализацию Amazon.

Кроме того, суд наложил арест на имущество Amazon и Twitch в России на сумму 3 миллиарда рублей в качестве обеспечительных мер. В 2023 году Кирилл подал иск в Турции с требованием принудительного исполнения решения российского суда.

В ответ Amazon и Twitch попытались инициировать процесс в Калифорнии, ссылаясь на пользовательское соглашение, которое предусматривает арбитраж в округе Санта-Клара. Однако московский суд отклонил эти попытки, подтвердив приоритет российской юрисдикции.

Если Amazon и Twitch проигнорируют постановление Арбитражного суда Москвы, это будет учтено при дальнейшем рассмотрении дела, включая возможное взыскание дополнительных компенсаций в пользу Кирилла Малофеева. Эта ситуация знаменует собой важный прецедент в борьбе за суверенитет судебной власти в международных спорах.

Разбирательство, начавшееся в 2022 году, связано с блокировкой аккаунта Кирилла Малофеева — профессионального киберспортсмена и игрока в League of Legends. С 2013 года он вёл трансляции на Twitch, но в 2022-м его аккаунт был заблокирован в рамках санкций США против России.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Таганский районный суд Москвы выписал штраф размером в 3,8 и 7 млн рублей компаниям Google и Twitch. Известно, что первая не удалила запрещённую в России информацию, а стриминговый сервис вновь не исполнил обязательства по мониторингу сайта.

Владимир Озеров
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