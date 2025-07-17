В Москве брошенная с 24 этажа бутылка разбила голову трёхлетней девочке

Трёхлетняя девочка оказалась в больнице с тяжёлыми травмами после того, как на голову малышке сбросили стеклянную бутылку с 24-го этажа жилого дома. Инцидент произошёл, когда мать с ребёнком проходили мимо дома №1 на площади Белы Куна. О случившемся рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Срочно приезжай, стеклянная бутылка упала на голову нашей дочери, ей нужна помощь», — такую речь произнесла шокированная родительница, когда звонила мужу.

Задержанный злоумышленник. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Как выяснилось, бутылку целенаправленно кинул с балкона 22-летний мужчина.

Здоровью пострадавшей нанесён тяжкий вред, такое заключение сделали эксперты. Мужчине предъявлено обвинение по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), свою вину он признал.

«Уголовное дело с утвержденным Преображенской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.