Ростовская семья выиграла 5 миллионов рублей в конкурсе «Это у нас семейное»

Победив в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное», семья Седых-Лысенко из Ростова-на-Дону получила один из 32 сертификатов на улучшение жилищных условий. Они приобрели квартиру в историческом центре города и частично закрыли ипотеку. Об этом сообщили организаторы проекта на платформе «Россия — страна возможностей».

«Сначала мы хотели полностью погасить ипотеку сына в Москве, но нашли отличный вариант для дочери в Ростове. Но в процессе поиска мы нашли очень хороший вариант и решили на семейном совете большую часть выигрыша потратить на покупку квартиры для дочери, которая стала студенткой, чтобы у нее было свое жильё», — рассказала Екатерина Седых.

Команда Седых, Лысенко. Фото © Предоставлена Life.ru пресс-службой «Это у нас семейное»

Сергей Седых отметил, что приобретенная квартира находится в историческом здании, где ранее жил известный ростовский купец. Семья уже сделала ремонт и обставила новое жилье.

Во втором сезоне конкурса планируется разыграть 60 сертификатов вместо 32. Регистрация участников продлится до 14 сентября на официальном сайте проекта. В прошлом году в соревновании участвовало более 100 тысяч семей со всей страны.

Никита Седых подчеркнул, что главным секретом победы стала сплочённость семьи. Его сестра Юлия добавила, что участие в конкурсе подарило им незабываемые эмоции и возможность проявить свои таланты.