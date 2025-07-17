«Россияне — люди отходчивые»: В Госдуме раскрыли, кого из сбежавших артистов могут принять обратно

Возвращение покинувших Россию артистов возможно, если они не поддерживали украинскую армию. Об этом аif.ru заявила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко. По её словам, россияне готовы простить, но ждут конкретных поступков и раскаяния.

«Если не «донатили» ВСУ, пусть возвращаются… Россияне — люди отходчивые, вы же знаете. Конфликт кончится, вообще добрые все будут», — заявила она.

Депутат подчеркнула, что общество может принять тех, кто не участвовал в травле России и не переводил деньги на нужды ВСУ. Однако, по её словам, возвращения не должно быть тихим — от артистов ждут публичных извинений и реальных поступков. В качестве примера Драпеко назвала волонтёрство в госпиталях или другую социальную работу.