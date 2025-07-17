«Россияне — люди отходчивые»: В Госдуме раскрыли, кого из сбежавших артистов могут принять обратно
Депутат Драпенко: Уехавшим артистам простят отъезд, если они не помогали ВСУ
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Возвращение покинувших Россию артистов возможно, если они не поддерживали украинскую армию. Об этом аif.ru заявила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко. По её словам, россияне готовы простить, но ждут конкретных поступков и раскаяния.
«Если не «донатили» ВСУ, пусть возвращаются… Россияне — люди отходчивые, вы же знаете. Конфликт кончится, вообще добрые все будут», — заявила она.
Депутат подчеркнула, что общество может принять тех, кто не участвовал в травле России и не переводил деньги на нужды ВСУ. Однако, по её словам, возвращения не должно быть тихим — от артистов ждут публичных извинений и реальных поступков. В качестве примера Драпеко назвала волонтёрство в госпиталях или другую социальную работу.
Ранее депутат Госдумы и народный артист России Дмитрий Певцов призвал лишать званий и наград тех деятелей культуры, кто уехал из страны после начала СВО. По его словам, такие люди годами пользовались поддержкой государства, а теперь обвиняют свою страну, что, по мнению парламентария, делает их предателями. Певцов подчеркнул, что государственные награды — это символ верности Родине, а не просто знак профессионального успеха.