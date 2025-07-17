Украинская армия перешла к штурмам без солдат
ВСУ впервые применили дроны для подавления пехоты в укрытиях
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Украинские вооружённые силы применили беспилотники для атак на позиции российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».
По его данным, сначала дроны использовались для подавления пехоты в укрытиях, а затем к блиндажам подвозились платформы с тяжёлыми зарядами — происходил подрыв.
Отмечается, что это первый случай применения БПЛА именно в формате штурма укреплённых позиций. Такой подход, по мнению авторов публикации, объясняется желанием командования ВСУ сэкономить ресурсы и сохранить личный состав на фоне сложностей с мобилизацией — техника обходится дешевле, чем обеспечение солдат.
Ранее Life.ru рассказывал, как 19-летний российский десантник заманил целый отряд ВСУ на минное поле. Молодому солдату удалось также взять в плен раненого украинского офицера, которого оставили под охраной 60-летнего бойца.