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Регион
17 июля, 12:59

Украинская армия перешла к штурмам без солдат

ВСУ впервые применили дроны для подавления пехоты в укрытиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Украинские вооружённые силы применили беспилотники для атак на позиции российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его данным, сначала дроны использовались для подавления пехоты в укрытиях, а затем к блиндажам подвозились платформы с тяжёлыми зарядами — происходил подрыв.

Отмечается, что это первый случай применения БПЛА именно в формате штурма укреплённых позиций. Такой подход, по мнению авторов публикации, объясняется желанием командования ВСУ сэкономить ресурсы и сохранить личный состав на фоне сложностей с мобилизацией — техника обходится дешевле, чем обеспечение солдат.

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Ранее Life.ru рассказывал, как 19-летний российский десантник заманил целый отряд ВСУ на минное поле. Молодому солдату удалось также взять в плен раненого украинского офицера, которого оставили под охраной 60-летнего бойца.

Марина Фещенко
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