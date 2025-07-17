Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на брифинге заявление Владимира Зеленского о «стойкости» украинцев, напомнив, что тяжёлые испытания для страны во многом стали следствием действий самого главаря киевского режима.

«Он, правда, не сказал, что выпали эти испытания на долю украинского народа из его же собственного кармана, куда он так старательно запихивает доллары и евро. Конечно, он сознательно обошёл вниманием реальное положение дел на Украине, которая давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что сам Зеленский не упомянул, кто именно стал причиной этих испытаний. По её словам, именно он своими действиями загнал страну в кризис, одновременно обогащаясь за счёт внешней помощи. Она также добавила, что Украина давно утратила суверенитет и стала колонией Запада, а ради сохранения личной власти Зеленский готов жертвовать и народом, и государственностью.