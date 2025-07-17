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17 июля, 13:42

«Это не ты?» Поклонская обвинила известного человека в распространении фейка с ней

Экс-прокурор Крыма Поклонская рассказала о фейковом видео с ней в Сети

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская, ранее занимавшая посты прокурора Крыма и депутата Госдумы, обвинила некую публичную фигуру в распространении фейкового видео с её участием. Как она сообщила в Telegram-канале, неназванный известный человек разместил в своём блоге сгенерированный ролик. Поклонская уточнила, что о публикации сомнительного контента ей сообщили друзья, задав вопрос: «Это ведь не ты?»

Она также описала автора публикации как видного деятеля, совмещающего в себе роли блогера, писателя, журналиста, ведущего и соавтора школьного учебника по истории для 10-х классов. К тому же, по словам Поклонской, «видеограф» является членом комиссии по просвещению Общественной палаты и общественного совета при Минцифры.

«Мало того, он ещё и один из заместителей руководителя комиссии по просвещению ОП РФ, ОС Минцифры. Это те органы, которые «за чистоту, нравственность и порядок в Интернете», ну и безопасность», — написала в блоге экс-депутат.

Поклонская сообщила, что впоследствии автор публикации сделал рокировочку: удалив видеозапись, он разместил вместо неё фото экс-прокурора Крыма. Как на отметила, смелости и мужества, чтобы принести женщине извинения за мелочный проступок, у автора контента не хватило.

«Мне они ни к чему, потому что насквозь пропитаны фальшью», — подытожила Поклонская.

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Ранее экс-прокурор Крыма поделилась размышлениями о потенциале мирного диалога между Москвой и Киевом. В контексте будущего Украины Поклонская призвала к отходу от гордыни. По её мнению, фундаментом отношений между двумя странами являются их общее прошлое и глубокие исторические корни, обеспечивающие неразрывную связь.

Ольга Сливченко
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