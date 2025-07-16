Ушедшая в язычество Поклонская набила новую татуировку: к Фениксу и змеям прибавились руны

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская сделала новую татуировку, наколка появилась у неё на спине. На фотографиях, опубликованных в её социальных сетях, можно увидеть рисунок с рунами.

На данный момент у Поклонской имеется как минимум три татуировки. Одной из них является мифическая птица Феникс, которую она набила на предплечье в 2019 году. Кроме того, на спине изображены две змеи, обвивающие цветок лотоса. Новая татуировка экс-депутата представляет собой рунические знаки, расположенные вокруг композиции, напоминающей древо жизни.