Ушедшая в язычество Поклонская набила новую татуировку: к Фениксу и змеям прибавились руны
Экс-прокурор Крыма Поклонская сделала на спине новую татуировку с рунами
Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская сделала новую татуировку, наколка появилась у неё на спине. На фотографиях, опубликованных в её социальных сетях, можно увидеть рисунок с рунами.
Поклонская сделала новую татуировку с рунами. Видео © VK / Наталья Поклонская
На данный момент у Поклонской имеется как минимум три татуировки. Одной из них является мифическая птица Феникс, которую она набила на предплечье в 2019 году. Кроме того, на спине изображены две змеи, обвивающие цветок лотоса. Новая татуировка экс-депутата представляет собой рунические знаки, расположенные вокруг композиции, напоминающей древо жизни.
«Есть ли повод (для фотосессии? — Прим. Life.ru) Да, есть», — написала Поклонская.
Ранее Наталья Поклонская, известная под прозвищем Няш-Мяш, решила кардинально изменить свой имидж. Она сделала афрокосы и провела яркую фотосессию. А до этого она рассказывала о сути языческого праздника кельтов, поздравляла россиян с праздником Самайн и предлагала в этот день вспомнить и почтить память умерших родичей символическим угощением. Экс-депутат Госдумы также провела в одной из школ Херсонской области открытый урок, рассказав детям о стихиях. Епископ Русской православной церкви Иосиф заявил, что увлечение Поклонской языческими обрядами ведёт к бесовским силам и негативно влияет на души верующих.
Обложка © VK / Наталья Поклонская