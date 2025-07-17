«Законные цели»: Захарова оценила план Европы по размещению «многонациональных сил» на Украине

Дипломат высказалась по поводу результатов встречи группы стран, называющих себя «коалицией желающих». Она упомянула коммюнике, в котором было заявлено о намерении разместить штаб-квартиру этой коалиции для содействия киевскому режиму сначала в Париже, а затем в Лондоне. Захарова также акцентировала внимание на том, что Москва последовательно выступает против присутствия воинских контингентов других государств на украинской территории.