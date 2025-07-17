«Законные цели»: Захарова оценила план Европы по размещению «многонациональных сил» на Украине
Захарова: Силы коалиции желающих на Украине являются законной целью для ВС РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва рассматривает предложение о создании многонациональных сил из «коалиции желающих» как подготовку к интервенции. Она подчеркнула, что подобные формирования на Украине будут считаться законными целями для российских вооружённых сил.
Дипломат высказалась по поводу результатов встречи группы стран, называющих себя «коалицией желающих». Она упомянула коммюнике, в котором было заявлено о намерении разместить штаб-квартиру этой коалиции для содействия киевскому режиму сначала в Париже, а затем в Лондоне. Захарова также акцентировала внимание на том, что Москва последовательно выступает против присутствия воинских контингентов других государств на украинской территории.
«Расцениваем это (создание «корпуса многонациональных сил». — Прим. Life.ru) как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей», — сказала дипломат в ходе брифинга.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о значительном прогрессе в формировании «коалиции желающих». По его словам, штаб-квартира объединения уже функционирует в Париже под совместным франко-британским руководством. А президент Франции Эмманюэль Макрон недавно отметил, что страны-партнёры коалиции продолжат патрулировать воздушное и морское пространство Украины даже после перемирия с РФ.