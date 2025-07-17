Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 13:55

Актриса сериала «Склифосовский» развелась с мужем после 24 лет совместной жизни

Starhit: Анна Уколова рассталась с мужем после 17 лет брака

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Звезда российского кино Анна Уколова официально развелась с предпринимателем Сергеем Пугачёвым, с которым прожила почти 20 лет. Как выяснилось, причиной разрыва стал не внешний прессинг, а внутренние проблемы в отношениях, которые супруги не смогли преодолеть, пишет Starhit.

Их история началась ещё в 2000 году — на фоне шумной вечеринки по случаю кинодебюта Уколовой. Именно тогда в её жизни появился Сергей: младше, ниже ростом, но — как сама актриса говорила — с удивительным умением быть рядом. Их роман развивался стремительно: от лёгкой симпатии до крепкой любви. Уколова вспоминала, что именно он убедил её в том, что можно довериться мужчине и построить семью.

Муж был рядом с Уколовой с самого начала её пути в кино. В 2010 году на свет появился их сын Макар. Но мечты актрисы о совместной старости оказались несбыточными. Осенью 2023 года Анна впервые подала на развод, но тогда им удалось найти общий язык, и в январе она забрала заявление. Однако через полгода стало ясно, что вернуть прежние отношения уже невозможно. Летом 2024 года Уколова снова обратилась в суд, на этот раз с твёрдым намерением, и развод был оформлен без задержек.

Бывшие супруги не имеют друг к другу никаких имущественных претензий. Их общий сын Макар на данный момент проживает с матерью, при этом отец активно участвует в его воспитании.

«Должны всё взвесить»: Россиянам хотят запретить разводиться за месяц
«Должны всё взвесить»: Россиянам хотят запретить разводиться за месяц

А ранее Life.ru писал о том, что звезда «Бумера» Андрей Мерзликин и его жена Анна расстаются после 20 лет брака. О разрыве отношений стало известно около месяца назад. Инициатором развода стал сам Мерзликин.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar