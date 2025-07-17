Певица Конни Фрэнсис умерла в возрасте 87 лет

Известная исполнительница Конни Фрэнсис 1950–1960-х годов ушла из жизни 16 июля. О печальном событии сообщил её близкий друг и менеджер Рон Робертс в запрещённой социальной сети.

«С болью в душе и невероятной грустью сообщаю вам о смерти моей дорогой подруги Конни Фрэнсис», — написал Робертс.

По его словам, певица хотела, чтобы поклонники узнали о её кончине в первую очередь. Точная причина смерти пока не раскрывается.

Карьера Кончетты Розы Марии Франконеро (настоящее имя певицы) началась в 1955 году с контракта на MGM Records. Мировую славу ей принёс хит Who's Sorry Now в 1958 году. В 1960 она стала первой женщиной, возглавившей Billboard Hot 100 с песней Everybody's Somebody's Fool.

Помимо музыкальных достижений, Фрэнсис снялась в нескольких фильмах, включая популярную комедию «Там, где ребята» (1960). В последние десятилетия она активно занималась благотворительностью, периодически возвращаясь на сцену. Окончательное прощание с публикой состоялось в 2018 году.

В июле 2024 года артистка была госпитализирована с сильными болями, что вынудило её отменить запланированное выступление. Информация о месте и дате прощания с легендой поп-музыки будет объявлена позднее.