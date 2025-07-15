Умер автор мультфильмов «Планета Ай» и «Латекс» Андрей Соколов
На 52-м году жизни скончался мультипликатор Андрей Соколов
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Ушёл из жизни российский режиссёр и аниматор Андрей Соколов, создатель таких запоминающихся мультфильмов, как «Латекс», «Хаш» и «Товарищ со звёзд». Печальную новость 14 июля сообщил Сергей Капков, историк анимации, сценарист и режиссёр. Соколову было всего 52 года.
Капков подчеркнул, что Соколов — воспитанник Александра Татарского и Эдуарда Назарова — был ярким представителем школы «Пилота» и создавал мультфильмы, одинаково любимые зрителями всех возрастов. Он перечислил наиболее известные работы Соколова, от юмористической истории про быка «Латекс» до фантастической комедии «Эволюция Петра Сенцова» и приключений чукчи и эскимоса в «К югу от севера»
По словам Капкова, последние годы аниматора Соколова были омрачены сложностями в профессиональной деятельности из-за разногласий со студиями. Тем не менее его талант и мастерство неизменно вызывали восхищение в анимационном сообществе.
«Характер у Соколова был тяжёлым. Перессорившись почти со всеми студиями и работодателями, в последние годы он с трудом находил заказы. Но не все могли долго обижаться на Андрея, поскольку профессионалов такого класса днём с огнём не сыщешь», — добавил товарищ режиссёра.
Ранее ушёл из жизни выдающийся кинорежиссёр Александр Митта. Он скончался в ночь на 14 июля, проведя две недели в больнице. О трагическом событии сообщил его сын. Сообщается, что причиной смерти стал рак почки. В последние дни жизни Митта находился в хосписе, пребывая в состоянии сопора. Дмитрий Астрахан, коллега и режиссёр, назвал Митту «глыбой» кинематографа, а его фильмы — монументальными произведениями.