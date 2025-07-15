Умер автор мультфильмов «Планета Ай» и «Латекс» Андрей Соколов

Ушёл из жизни российский режиссёр и аниматор Андрей Соколов, создатель таких запоминающихся мультфильмов, как «Латекс», «Хаш» и «Товарищ со звёзд». Печальную новость 14 июля сообщил Сергей Капков, историк анимации, сценарист и режиссёр. Соколову было всего 52 года.

Капков подчеркнул, что Соколов — воспитанник Александра Татарского и Эдуарда Назарова — был ярким представителем школы «Пилота» и создавал мультфильмы, одинаково любимые зрителями всех возрастов. Он перечислил наиболее известные работы Соколова, от юмористической истории про быка «Латекс» до фантастической комедии «Эволюция Петра Сенцова» и приключений чукчи и эскимоса в «К югу от севера»

По словам Капкова, последние годы аниматора Соколова были омрачены сложностями в профессиональной деятельности из-за разногласий со студиями. Тем не менее его талант и мастерство неизменно вызывали восхищение в анимационном сообществе.