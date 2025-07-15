Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 12:07

Умер автор мультфильмов «Планета Ай» и «Латекс» Андрей Соколов

На 52-м году жизни скончался мультипликатор Андрей Соколов

Обложка © Telegram/Мульти-Шмульти

Обложка © Telegram/Мульти-Шмульти

Ушёл из жизни российский режиссёр и аниматор Андрей Соколов, создатель таких запоминающихся мультфильмов, как «Латекс», «Хаш» и «Товарищ со звёзд». Печальную новость 14 июля сообщил Сергей Капков, историк анимации, сценарист и режиссёр. Соколову было всего 52 года.

Капков подчеркнул, что Соколов — воспитанник Александра Татарского и Эдуарда Назарова — был ярким представителем школы «Пилота» и создавал мультфильмы, одинаково любимые зрителями всех возрастов. Он перечислил наиболее известные работы Соколова, от юмористической истории про быка «Латекс» до фантастической комедии «Эволюция Петра Сенцова» и приключений чукчи и эскимоса в «К югу от севера»

По словам Капкова, последние годы аниматора Соколова были омрачены сложностями в профессиональной деятельности из-за разногласий со студиями. Тем не менее его талант и мастерство неизменно вызывали восхищение в анимационном сообществе.

«Характер у Соколова был тяжёлым. Перессорившись почти со всеми студиями и работодателями, в последние годы он с трудом находил заказы. Но не все могли долго обижаться на Андрея, поскольку профессионалов такого класса днём с огнём не сыщешь», — добавил товарищ режиссёра.

Умер режиссёр Александр Митта: Топ-6 лучших работ мастера — от «Таёжного романа» до «Экипажа»
Умер режиссёр Александр Митта: Топ-6 лучших работ мастера — от «Таёжного романа» до «Экипажа»

Ранее ушёл из жизни выдающийся кинорежиссёр Александр Митта. Он скончался в ночь на 14 июля, проведя две недели в больнице. О трагическом событии сообщил его сын. Сообщается, что причиной смерти стал рак почки. В последние дни жизни Митта находился в хосписе, пребывая в состоянии сопора. Дмитрий Астрахан, коллега и режиссёр, назвал Митту «глыбой» кинематографа, а его фильмы — монументальными произведениями.

Николь Вербер
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar