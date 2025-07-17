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Регион
17 июля, 14:16

Володин призвал МВД обратить внимание на работу Минтруда

В ГД призвали МВД проверить работу Минтруда из-за иностранных специалистов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил МВД обратить внимание на работу Министерства труда. Поводом для этого послужило формирование списка профессий, по которому иностранных специалистов могут принимать на работу в Россию по правительственной квоте без проверки их знания русского языка.

«Игорю Николаевичу (Зубову, статс-секретарю, замминистра МВД), вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел, в том числе, имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Спикер парламента обратился к Минтруду с требованием разъяснить, почему в список профессий, для которых привлекаются иностранные работники, были включены такие позиции, как водители, демонстраторы одежды, социальные работники и продавцы. Он подчеркнул, что по каждой из этих профессий необходимо предоставить четкие обоснования, особенно в случаях, когда речь идёт о специалистах, требующих знания языка и местных законов, как, например, водители или социальные работники.

Володин пояснил, что законопроект и связанные с ним нормативные акты могут определить список сфер, в которые на льготных условиях будут направляться лица, обязанные знать российское законодательство. Альтернативно, по его словам, этот список может включать профессии и направления, которые могут быть заняты гражданами России.

В России усложнили экзамен по русскому языку для мигрантов
В России усложнили экзамен по русскому языку для мигрантов

Напомним, ранее в Думу внесли проект, отменяющий экзамен по русскому языку для части мигрантов. Проект предполагает освобождение иностранных граждан, работающих по правительственной квоте, от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении разрешения на работу.

А до этого посол Киргизии в Москве Боконтаев на ПМЭФ призвал упростить доступ к образованию для детей мигрантов. Он предложил российским властям ввести преференции при их зачислении в учебные заведения и сдаче экзаменов по русскому языку. Дипломат напомнил, что русский язык в Кыргызстане имеет конституционный статус официального и служит важным средством межнационального общения.

Мария Любицкая
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