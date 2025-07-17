Володин призвал МВД обратить внимание на работу Минтруда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил МВД обратить внимание на работу Министерства труда. Поводом для этого послужило формирование списка профессий, по которому иностранных специалистов могут принимать на работу в Россию по правительственной квоте без проверки их знания русского языка.

«Игорю Николаевичу (Зубову, статс-секретарю, замминистра МВД), вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел, в том числе, имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Спикер парламента обратился к Минтруду с требованием разъяснить, почему в список профессий, для которых привлекаются иностранные работники, были включены такие позиции, как водители, демонстраторы одежды, социальные работники и продавцы. Он подчеркнул, что по каждой из этих профессий необходимо предоставить четкие обоснования, особенно в случаях, когда речь идёт о специалистах, требующих знания языка и местных законов, как, например, водители или социальные работники.

Володин пояснил, что законопроект и связанные с ним нормативные акты могут определить список сфер, в которые на льготных условиях будут направляться лица, обязанные знать российское законодательство. Альтернативно, по его словам, этот список может включать профессии и направления, которые могут быть заняты гражданами России.

Напомним, ранее в Думу внесли проект, отменяющий экзамен по русскому языку для части мигрантов. Проект предполагает освобождение иностранных граждан, работающих по правительственной квоте, от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении разрешения на работу.