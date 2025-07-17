Милонов отреагировал анекдотом про Штирлица на поправку по поиску экстремизма в Сети
Милонов поддержал поправку о штрафах за поиск запрещённых материалов в Сети
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал анекдотом про Штирлица на поправку по поиску экстремистского контента в Сети. В беседе с Life.ru он признался, что проголосовал «за» нововведения. Также парламентарий отметил, что во время поиска педофилов и «проституточных» сам лично находит много непристойного и запрещённого контента.
Милонов — о штрафах за поиск запрещённых материалов в Сети. Видео © Life.ru
Однако Милонов добавил, что суть каждой публикации кроется исключительно в умысле. А ещё депутат вспомнил анекдот про Штирлица и рассказал его корреспонденту Life.ru.
«Штирлиц шёл и наткнулся в лесу на сук. И сказал: «Шли бы вы домой, девочки», — пошутил парламентарий.
Напомним, что сегодня были введены новые законодательные нормы, утверждённые Госдумой, которые предусматривают штрафы до 5 000 рублей. Эти меры направлены на пресечение умышленного поиска и доступа к экстремистским материалам в Интернете. Одновременно с этим установлена ответственность за рекламу сервисов VPN.
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