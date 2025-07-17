Президент Ирана поехал на такси, бросив свой кортеж

Все машины кортежа президента Ирана Масуда Пезешкиана заглохли по дороге в Тебриз, и он был вынужден пересесть на такси. Причиной стали заправки с некачественным топливом — в бензине оказалась вода. Об этом сообщило агентство NasrNews.

«Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля, в которых он и его телохранители находились, остановились на полпути в провинции Казвин из-за того, что в них оказался бензин, смешанный с водой. Президент проехал остаток пути до Тебриза на такси», — говорится в сообщении.

Чтобы не срывать маршрут, президент пересел в обычное такси и продолжил путь. Водитель был сильно удивлён, когда пассажиром оказался сам глава страны. Проверка подтвердила, что нарушения допущены на заправках, куда заезжал президентский кортеж. Более того, подобные случаи уже фиксировались ранее — жалобы на низкое качество топлива поступали и от других водителей.