Российская нефтяная отрасль не испытает значительных трудностей, если Индия прекратит закупки «‎чёрного золота»‎. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Ананских, пояснив, что страна перестроится уже через два-три месяца.

«Во-первых, вопрос в том, станет ли Индия отказываться от российской нефти даже в случае санкций президента США Дональда Трампа. Индия сейчас неплохо развивается, у неё большой экономический рост, и основан он именно на дешёвых энергоресурсах из России. Если их начнут замещать, экономика поплывёт», — сказал парламентарий в интервью «Ленте.ру».

Ананских отметил, что Россия на первых порах столкнётся с определёнными трудностями, если Индия решит прекратить закупки нефти. Однако, по мнению депутата, страна сможет без существенных потерь быстро найти новые рынки сбыта для поддержания объёмов.

По мнению Ананских, российские экспортные товары, такие как нефть и газ, пользуются спросом на мировом рынке. Он считает, что перенаправление этих потоков не вызовет серьёзных трудностей. При этом преимущество России в том, что она уже привыкла работать в условиях ограничений и успешно адаптируется к ним, оставаясь в выигрыше, заключил эксперт.