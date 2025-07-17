Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дождливых, но тёплых выходных

Жителям Москвы и Подмосковья в предстоящие выходные следует ожидать дождливую погоду с грозами. При этом максимальная температура воздуха не превысит отметку в +27 градусов. Об этом предупредил синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу, 10 июля, ожидается переменная облачность, а ночью в столице осадки маловероятны.

«Ночью +17…+19, днём кратковременный дождь, местами сильный, а также гроза. Днём +25…+27 градусов. В Подмосковье ночью местами кратковременный дождь, температура воздуха +11…+16. Днём кратковременный дождь, гроза и температура воздуха +23…+28 градусов. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду. Днём местами порывы до 15 метров в секунду», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, по словам синоптика, небо будет также переменчивым, однако местами пройдут кратковременные, но интенсивные дожди с грозами. Ночью температура в Москве составит +17…+19 градусов, днём — +24…+26. В Московской области ночью ожидается +14…+19, днём — +21…+26 градусов. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ильин дополнил, что начало следующей рабочей недели также не порадует ясной погодой: прогнозируется облачность и небольшие дожди. Ночью будет +14…+19 градусов, а днём воздух прогреется до +22…+27. Ветер с юга будет умеренным, 3-8 метров в секунду.