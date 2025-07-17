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17 июля, 14:35

Дороги превратились в каналы: Машины начали уходить под воду в Москве после сильного ливня

Автомобили начали уходить под воду в Москве после сильного ливня

Сильные дожди спровоцировали обширные подтопления в Москве, затопив автомобили в отдельных районах. Telegram-канал «Москва сегодня» показал впечатляющие кадры последствий стихии.

«Машины в Крылатском почти ушли под воду», — говорится в публикации.

Машины буквально тонут на дороге. Видео © Telegram / «Москва сегодня»

На видео, снятом в районе Крылатское, запечатлены автомобили, которые во время движения практически полностью скрываются под водой. Особенно пострадали припаркованные транспортные средства — многие из них оказались затопленными по самые крылья.

Буквально за несколько дней в Москве выпала месячная норма осадков. Ливневая канализация не справляется с таким объёмом воды, что приводит к образованию глубоких луж на проезжей части. Водители вынуждены преодолевать опасные участки на свой страх и риск, так как альтернативные маршруты также оказались затопленными.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, пытаясь откачать воду с дорог.

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Ранее водителям рассказали, как поступить, если автомобиль частично оказался под водой. Если машина сильно затоплена, лучше воздержаться от попытки завести мотор. Необходимо подождать, пока уровень воды снизится, либо эвакуировать авто в сухое место.

Обложка © Telegram / Москва сегодня

Алиса Хуссаин
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