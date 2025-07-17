Дороги превратились в каналы: Машины начали уходить под воду в Москве после сильного ливня

Сильные дожди спровоцировали обширные подтопления в Москве, затопив автомобили в отдельных районах. Telegram-канал «Москва сегодня» показал впечатляющие кадры последствий стихии.

«Машины в Крылатском почти ушли под воду», — говорится в публикации.

Машины буквально тонут на дороге. Видео © Telegram / «Москва сегодня»

На видео, снятом в районе Крылатское, запечатлены автомобили, которые во время движения практически полностью скрываются под водой. Особенно пострадали припаркованные транспортные средства — многие из них оказались затопленными по самые крылья.

Буквально за несколько дней в Москве выпала месячная норма осадков. Ливневая канализация не справляется с таким объёмом воды, что приводит к образованию глубоких луж на проезжей части. Водители вынуждены преодолевать опасные участки на свой страх и риск, так как альтернативные маршруты также оказались затопленными.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, пытаясь откачать воду с дорог.