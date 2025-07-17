Дроны подешевеют: В России вводят налоговые льготы для их производителей

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект «Единой России», освобождающий от НДС производителей гражданских беспилотников. Мера направлена на развитие отечественной отрасли и поддержку малого бизнеса. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.

Сидякин: Производителей дронов освободят от НДС для удешевления изделия. Видео © Telegram / Александр Сидякин

«Если до начала спецоперации о налоговых льготах для производителей дронов речи не шло, то сейчас без этого не обойтись. Каждый день сфера меняется. Мы можем держать преимущество только с помощью развития отечественных технологий и поддержке малых предприятий, которые вносят неоценимый вклад в общее дело», — сказал он.

Инициатива была разработана по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Законопроект предлагает установить нулевую ставку НДС для всех дронов массой от 0,15 кг — ранее налоговые послабления действовали только для аппаратов свыше 30 кг. Кроме того, документ предусматривает отмену НДС на ввоз двигателей и комплектующих для беспилотников. Это позволит сделать производство доступнее для малого и среднего бизнеса. Льготы планируется сохранить до конца 2027 года. Получить их смогут компании, подтвердившие статус отечественного производителя и заключившие контракт с покупателем.