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17 июля, 15:09

«Небесный разлом»: Под Хабаровском заметили в небе редкое явление

Amur Mash: Жители Хабаровского края сняли на видео редкую радугу из двух частей

Жители Хабаровского края стали свидетелями необычного небесного явления. В небе появилась радуга, словно разрезанная пополам. Местные успели запечатлеть редкую картину, пока та не исчезла с горизонта. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

«Разломленная» радуга над Хабаровским краем Видео © Telegram / Amur Mash

На кадрах отчётливо видно: дуга, как обычно, не образует замкнутую арку — её как будто разорвало на две симметричные части, парящие по обе стороны неба. Пользователи Сети гадают, что стало причиной такого зрелища, и называют это «небесным разломом».

По мнению синоптиков, подобное оптическое явление могло возникнуть из-за сочетания сильных осадков и яркого солнечного света на фоне переменной облачности. А журналисты добавляют с лёгкой иронией: «Ну, и капелька небесной магии, конечно».

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Ранее калининградцы запечатлели редкую фата-моргану и стали свидетелями удивительного оптического феномена. На фотографиях, опубликованных телеграм-каналом Amber Mash, морские суда кажутся парящими над водной гладью, словно легендарные «летучие голландцы»

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мария Любицкая
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