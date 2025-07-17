«Небесный разлом»: Под Хабаровском заметили в небе редкое явление
Amur Mash: Жители Хабаровского края сняли на видео редкую радугу из двух частей
Жители Хабаровского края стали свидетелями необычного небесного явления. В небе появилась радуга, словно разрезанная пополам. Местные успели запечатлеть редкую картину, пока та не исчезла с горизонта. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.
«Разломленная» радуга над Хабаровским краем Видео © Telegram / Amur Mash
На кадрах отчётливо видно: дуга, как обычно, не образует замкнутую арку — её как будто разорвало на две симметричные части, парящие по обе стороны неба. Пользователи Сети гадают, что стало причиной такого зрелища, и называют это «небесным разломом».
По мнению синоптиков, подобное оптическое явление могло возникнуть из-за сочетания сильных осадков и яркого солнечного света на фоне переменной облачности. А журналисты добавляют с лёгкой иронией: «Ну, и капелька небесной магии, конечно».
Ранее калининградцы запечатлели редкую фата-моргану и стали свидетелями удивительного оптического феномена. На фотографиях, опубликованных телеграм-каналом Amber Mash, морские суда кажутся парящими над водной гладью, словно легендарные «летучие голландцы»
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