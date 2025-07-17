Украинцы после отъезда спецпредставителя США Кита Келлога из Киева ожидают мощный удар со стороны ВС РФ. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий. В местных телеграм-каналах подтверждают эту версию, заявляя, что во время визита американского гостя не было ни одной ночной атаки на столицу.

Политолог Сергей Марков усмотрел в поспешном отлёте американского представителя знак того, что Москва воздерживалась от ударов в знак уважения к фигуре Дональда Трампа, но теперь готова возобновить ракетные налёты.