Дроны в обмен на оружие: Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом
NYT: Зеленский обсуждает с Трампом мегасделку по поставкам дронов и оружия
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Украина и США рассматривают возможность заключения «мегасделки» по поставкам дронов и оружия. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Post. Бывший комик назвал эту инициативу «выигрышной для всех сторон», подчеркнув, что данная технология необходима для народа Соединённых Штатов.
«Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь её в своём арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрышная для всех сторон», — заявил Зеленский.
Согласно его заявлению, планируется сделка, в рамках которой США приобретут украинские беспилотники, доказавшие свою эффективность в боевых действиях. Взамен Украина получит американское вооружение. Зеленский также отметил, что американские технологии в области беспилотников якобы уступают российским и китайским разработкам, а военнослужащие США испытывают трудности с освоением и противодействием БПЛА.
Ранее стало известно, что соглашение Украины и США о полезных ископаемых содержит положение, позволяющее отменять те документы, которые не получили одобрения или даже не были рассмотрены депутатами Рады. Это может стать рычагом для Киева, чтобы при необходимости отказаться от выполнения обязательств перед Вашингтоном.