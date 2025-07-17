Дроны в обмен на оружие: Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом

Украина и США рассматривают возможность заключения «мегасделки» по поставкам дронов и оружия. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Post. Бывший комик назвал эту инициативу «выигрышной для всех сторон», подчеркнув, что данная технология необходима для народа Соединённых Штатов.

«Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь её в своём арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрышная для всех сторон», — заявил Зеленский.

Согласно его заявлению, планируется сделка, в рамках которой США приобретут украинские беспилотники, доказавшие свою эффективность в боевых действиях. Взамен Украина получит американское вооружение. Зеленский также отметил, что американские технологии в области беспилотников якобы уступают российским и китайским разработкам, а военнослужащие США испытывают трудности с освоением и противодействием БПЛА.