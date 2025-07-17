Происходящие кадровые перестановки в украинском кабмине — не что иное, как очередной виток коррупционных махинаций внутри киевского режима. Главная цель таких изменений — создание удобных каналов для отмывания денежных средств, сообщил общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik.

«В первую очередь это касается отмывания денег. Зачем в Лондоне или в Вашингтоне воровать на строительстве дорог, когда можно отправить эти деньги режиму Зеленского, в чёрную дыру?» — сказал общественник.