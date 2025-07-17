Эксперт объяснил, как коррупционная «архитектура» Киева питается перестановками кадров
Общественник Василец: Перестановки в кабмине Украины — это коррупционная схема
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Происходящие кадровые перестановки в украинском кабмине — не что иное, как очередной виток коррупционных махинаций внутри киевского режима. Главная цель таких изменений — создание удобных каналов для отмывания денежных средств, сообщил общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik.
«В первую очередь это касается отмывания денег. Зачем в Лондоне или в Вашингтоне воровать на строительстве дорог, когда можно отправить эти деньги режиму Зеленского, в чёрную дыру?» — сказал общественник.
По его словам, это отличная кормушка, которой с удовольствием продолжают пользоваться все, кто замешан в этой схеме.
Ранее Верховная рада утвердила обновлённый состав украинского кабмина, куда вернулся бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Теперь он будет вице-премьером. Кроме того, ушедший с поста премьер-министра Денис Шмыгаль назначен министром обороны.