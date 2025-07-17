В Раде раскрыли коварный план Киева в рамках сделки по ископаемым с США

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков утверждает, что в соглашении Украины с США по полезным ископаемым содержится норма, позволяющая аннулировать документы, которые не были ни рассмотрены, ни утверждены украинскими парламентариями. По его словам, это может служить потенциальным инструментом для властей Незалежной, чтобы отказаться от обязательств перед Вашингтоном в случае необходимости.

В интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» спикер подчеркнул, что его политическое объединение было единственным, не проголосовавшим за соглашение по металлам. И этому есть логическое объяснение.

«Оно (соглашение. — Life.ru) достаточно странное. <...> Плюс там заложили норму, которая выглядит как попытка кинуть наших международных партнёров, в данном случае конкретно американцев», — рассказал депутат.

Разумков добавил, что украинские власти скрывали два дополнительных документа, которые до сих пор никто не видел.

По словам нардепа, обман кроется в преамбуле. В документе указано, что Верховная рада «голосует, ратифицирует, утверждает, легализует» только то соглашение, которое предоставили парламенту. При этом все остальные бумаги не имеют никакой юридической силы.

Депутат предупредил, что в скором времени украинская сторона может сослаться на один из пунктов соглашения, которое не было подписано Радой.