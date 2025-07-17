Аудитория нейросетей в сервисах Mail выросла до 8 млн пользователей

Mail (входит в VK) объявила о результате масштабного обновления своих ИИ-решений: теперь их нейросетями пользуются восемь миллионов человек. По словам Дмитрия Меркушова, руководителя направления машинного обучения Почты Mail, качество пересказа объёмных писем, где содержатся сразу несколько смысловых блоков, выросло в три раза.

«Постоянные технологические обновления позволяют совершенствовать качество суммаризации, а также быстрее и лучше адаптировать ИИ под запросы пользователей. Важной задачей для нас по-прежнему остается качество пересказов длинных писем, где может содержаться несколько смыслов. После серии дообучений мы зафиксировали рост на этом сегменте без потери скорости генерации», — заявил Меркушов.

Помимо этого, Mail отметила десятипроцентный рост положительных отзывов от пользователей. Запуск базовых функций на основе генеративных нейросетей состоялся в феврале 2024 года. С тех пор Mail регулярно собирает обратную связь и оперативно вносит коррективы в алгоритмы суммаризации и стилизации текста.