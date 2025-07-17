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17 июля, 16:18

Власть и контроль: Сексолог рассказала, почему мужчины шлют девушкам дикпики

Сексолог Дементьева: При помощи дикпиков мужчины хотят вернуть чувство контроля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cornelius Krishna Tedjo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cornelius Krishna Tedjo

Мужская тенденция рассылать фотографии своего обнажённого полового органа в соцсетях давно стала предметом обсуждения среди специалистов-психологов. Как оказалось, такая практика может свидетельствовать о глубоких эмоциональных проблемах и внутренних конфликтах. По словам сексолога Юлии Дементьевой, отправка дикпиков часто связана с желанием вернуть утраченное чувство власти и контроль над ситуацией путём проявления агрессии.

«Думаю, мало кто из женщин поддерживает такую переписку. Мужчины, видимо, как-то переоценивают вероятность того, что они получат положительную реакцию»,заявила эксперт в интервью с «Постньюс».

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Ранее Life.ru сообщал, что редкая сексуальная активность повышает риски преждевременной смерти. Однако особенно значимым фактором риска становятся сопутствующие состояния — абдоминальное ожирение и депрессивные симптомы. В этом случае вероятность преждевременной смерти увеличивается почти в четыре раза.

Полина Никифорова
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