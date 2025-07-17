Власть и контроль: Сексолог рассказала, почему мужчины шлют девушкам дикпики

Мужская тенденция рассылать фотографии своего обнажённого полового органа в соцсетях давно стала предметом обсуждения среди специалистов-психологов. Как оказалось, такая практика может свидетельствовать о глубоких эмоциональных проблемах и внутренних конфликтах. По словам сексолога Юлии Дементьевой, отправка дикпиков часто связана с желанием вернуть утраченное чувство власти и контроль над ситуацией путём проявления агрессии.

«Думаю, мало кто из женщин поддерживает такую переписку. Мужчины, видимо, как-то переоценивают вероятность того, что они получат положительную реакцию», — заявила эксперт в интервью с «Постньюс».