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17 июля, 16:40

Юрист рассказал, как наказать отправителей дикпиков

Юрист Никифоров: Чтобы наказать отправителя дикпиков, придётся сохранить фото

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Распространение дикпиков в мессенджерах и социальных сетях довольно актуальная проблема, от которой чаще всего страдают женщины. Чтобы обратиться в правоохранительные органы, придётся сохранить скриншот переписки с непрошенной фотографией. Об этом рассказал юрист по уголовному праву Иван Никифоров.

Скриншот станет основой доказательств при обращении в правоохранительные органы, подчеркнул специалист в интервью с «Постньюс». После обращения в полицию можно будет подать жалобу на аккаунт нарушителя непосредственно в социальной сети или мессенджере. Любитель рассылать дикпики попадает сразу под несколько статей: о нарушении неприкосновенности частной жизни, хулиганстве и киберсталкинге.

Психолог рассказала об отклонениях, которыми страдают любители рассылать дикпики
Психолог рассказала об отклонениях, которыми страдают любители рассылать дикпики

Ранее психолог-сексолог Юлия Дементьева подчёркивала, что отправка интимных фотографий нередко свидетельствует о внутреннем конфликте и стремлении справиться с чувством тревоги и неуверенности. Кроме того, мужчины полагают, что получат положительную реакцию в ответ на фото.

Полина Никифорова
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