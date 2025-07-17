Юрист рассказал, как наказать отправителей дикпиков
Юрист Никифоров: Чтобы наказать отправителя дикпиков, придётся сохранить фото
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Распространение дикпиков в мессенджерах и социальных сетях довольно актуальная проблема, от которой чаще всего страдают женщины. Чтобы обратиться в правоохранительные органы, придётся сохранить скриншот переписки с непрошенной фотографией. Об этом рассказал юрист по уголовному праву Иван Никифоров.
Скриншот станет основой доказательств при обращении в правоохранительные органы, подчеркнул специалист в интервью с «Постньюс». После обращения в полицию можно будет подать жалобу на аккаунт нарушителя непосредственно в социальной сети или мессенджере. Любитель рассылать дикпики попадает сразу под несколько статей: о нарушении неприкосновенности частной жизни, хулиганстве и киберсталкинге.
Ранее психолог-сексолог Юлия Дементьева подчёркивала, что отправка интимных фотографий нередко свидетельствует о внутреннем конфликте и стремлении справиться с чувством тревоги и неуверенности. Кроме того, мужчины полагают, что получат положительную реакцию в ответ на фото.