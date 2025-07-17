Юрист рассказал, как наказать отправителей дикпиков

Распространение дикпиков в мессенджерах и социальных сетях довольно актуальная проблема, от которой чаще всего страдают женщины. Чтобы обратиться в правоохранительные органы, придётся сохранить скриншот переписки с непрошенной фотографией. Об этом рассказал юрист по уголовному праву Иван Никифоров.

Скриншот станет основой доказательств при обращении в правоохранительные органы, подчеркнул специалист в интервью с «Постньюс». После обращения в полицию можно будет подать жалобу на аккаунт нарушителя непосредственно в социальной сети или мессенджере. Любитель рассылать дикпики попадает сразу под несколько статей: о нарушении неприкосновенности частной жизни, хулиганстве и киберсталкинге.