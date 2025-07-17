Психолог рассказала об отклонениях, которыми страдают любители рассылать дикпики
Психолог Яушева: Дикпики могут быть связаны с агрессивным поведением
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Рассылка интимных фотографий может быть проявлением нарциссизма и попыткой преодолеть комплексы. Об этом рассказала клинический психолог Дарья Яушева.
По её словам, отправка дикпиков может быть связана с потребностью в самоутверждении и проявлением агрессии. Она проводит параллель между этим явлением и эксгибиционизмом в цифровой среде. Мужчины, рассылающие подобные фотографии, стремятся вызвать определённую реакцию и, возможно, ощутить чувство доминирования.
«Были исследования, которые показывали, что авторы таких посланий нередко оценивают свои действия как флирт, хотя другой стороной это воспринимается как насилие. И не просто так: действительно, произошло вторжение в личное пространство», — приводит «Постньюс» слова психолога.
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