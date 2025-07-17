Психолог рассказала об отклонениях, которыми страдают любители рассылать дикпики

Рассылка интимных фотографий может быть проявлением нарциссизма и попыткой преодолеть комплексы. Об этом рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

По её словам, отправка дикпиков может быть связана с потребностью в самоутверждении и проявлением агрессии. Она проводит параллель между этим явлением и эксгибиционизмом в цифровой среде. Мужчины, рассылающие подобные фотографии, стремятся вызвать определённую реакцию и, возможно, ощутить чувство доминирования.