Путин посмертно наградил званием Героя России Береста, штурмовавшего Рейхстаг в годы ВОВ

Высшее государственное звание — звание Героя России — посмертно присвоено Алексею Прокофьевичу Бересту — советскому офицеру, под руководством которого сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы на здание Рейхстага. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Награду вручили за храбрость, стойкость и самопожертвование, продемонстрированные в сражениях против немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Берест возглавлял отряд, в который входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. В 2005 году участник взятия Рейхстага получил звание Героя Украины.