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17 июля, 17:00

Путин посмертно наградил званием Героя России Береста, штурмовавшего Рейхстаг в годы ВОВ

Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику ВОВ Бересту

Алексей Прокофьевич Берест. Обложка © Wikipedia

Алексей Прокофьевич Берест. Обложка © Wikipedia

Высшее государственное звание — звание Героя России — посмертно присвоено Алексею Прокофьевичу Бересту — советскому офицеру, под руководством которого сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы на здание Рейхстага. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Награду вручили за храбрость, стойкость и самопожертвование, продемонстрированные в сражениях против немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Берест возглавлял отряд, в который входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. В 2005 году участник взятия Рейхстага получил звание Героя Украины.

В Приамурье увековечили память Героя России, прикрывшего ценой собственной жизни штурмовую группу
В Приамурье увековечили память Героя России, прикрывшего ценой собственной жизни штурмовую группу

Ранее стало известно, что за выдающиеся заслуги и проявленное мужество в ходе СВО ефрейтор Алексей Петров с позывным Медведь был удостоен звания Героя России. На его счету — штурм вражеских позиций, освобождение населённых пунктов, уничтожение нескольких пулеметных точек и ликвидация десятков боевиков и единиц техники противника. В результате ожесточённых боев воин получил тяжелые ранения и потерял обе ноги.

Ольга Сливченко
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