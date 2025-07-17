Путин посмертно наградил званием Героя России Береста, штурмовавшего Рейхстаг в годы ВОВ
Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику ВОВ Бересту
Алексей Прокофьевич Берест. Обложка © Wikipedia
Высшее государственное звание — звание Героя России — посмертно присвоено Алексею Прокофьевичу Бересту — советскому офицеру, под руководством которого сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы на здание Рейхстага. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
Награду вручили за храбрость, стойкость и самопожертвование, продемонстрированные в сражениях против немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Берест возглавлял отряд, в который входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. В 2005 году участник взятия Рейхстага получил звание Героя Украины.
Ранее стало известно, что за выдающиеся заслуги и проявленное мужество в ходе СВО ефрейтор Алексей Петров с позывным Медведь был удостоен звания Героя России. На его счету — штурм вражеских позиций, освобождение населённых пунктов, уничтожение нескольких пулеметных точек и ликвидация десятков боевиков и единиц техники противника. В результате ожесточённых боев воин получил тяжелые ранения и потерял обе ноги.