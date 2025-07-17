Захарова назвала вурдалаками власти Львова за предложение по обмену останков воинов

МИД России выразил резкое неодобрение по поводу предложения львовских властей об обмене эксгумированных останков советских солдат. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала эту инициативу как «кощунственную» и сравнила её инициаторов с персонажами фильмов ужасов.

«Это реально то, как изображают в художественных фильмах, в триллерах, в фильмах ужасов вурдалаков», — заявила дипломат на своей пресс-конференции.

Захарова напомнила, что некогда предки львовских чиновников сражались в рядах Красной Армии, а теперь их «неблагодарные потомки» топчут могилы собственных дедов. По её словам, киевский режим готов на всё, чтобы доказать лояльность хозяевам, даже пойти на осквернение собственных предков. При этом подобные предложения вызывают «моральное падение» тех, кто их продвигает.