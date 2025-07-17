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Регион
17 июля, 08:46
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Россия передаст Украине ещё 3000 тел бойцов ВСУ

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Россия планирует передать Украине тела 3000 погибших военнослужащих ВСУ, а первый этап этого процесса начался в четверг, сообщил источник РИА «‎Новости»‎. По его словам, данная инициатива имеет гуманитарную цель и положит начало более масштабному процессу.

В переговорной группе объяснили смысл фейка Киева об обмене телами погибших военных
В переговорной группе объяснили смысл фейка Киева об обмене телами погибших военных

Напомним, сегодня стало известно об очередном обмене телами погибших между Россией и Украиной. Москва передала Киеву тысячу тел солдат ВСУ, чтобы те обрели покой на родине, а Украина вернула 19 тел российских бойцов. Обмен состоялся в рамках договорённостей, достигнутых в ходе переговорного процесса в Стамбуле. О готовности передать украинской стороне ещё три тысячи тел военных ранее сообщал глава государства Владимир Путин.

Оксана Попова
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