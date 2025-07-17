Россия передаст Украине ещё 3000 тел бойцов ВСУ
Обложка © Telegram / Владимир Мединский
Россия планирует передать Украине тела 3000 погибших военнослужащих ВСУ, а первый этап этого процесса начался в четверг, сообщил источник РИА «Новости». По его словам, данная инициатива имеет гуманитарную цель и положит начало более масштабному процессу.
Напомним, сегодня стало известно об очередном обмене телами погибших между Россией и Украиной. Москва передала Киеву тысячу тел солдат ВСУ, чтобы те обрели покой на родине, а Украина вернула 19 тел российских бойцов. Обмен состоялся в рамках договорённостей, достигнутых в ходе переговорного процесса в Стамбуле. О готовности передать украинской стороне ещё три тысячи тел военных ранее сообщал глава государства Владимир Путин.