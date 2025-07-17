Россия передаст Украине ещё 3000 тел бойцов ВСУ

Россия планирует передать Украине тела 3000 погибших военнослужащих ВСУ, а первый этап этого процесса начался в четверг, сообщил источник РИА «‎Новости»‎. По его словам, данная инициатива имеет гуманитарную цель и положит начало более масштабному процессу.