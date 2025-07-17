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17 июля, 18:34

Нижегородским мамам с послеродовой депрессией бесплатно помогут психологи

Никитин: В Нижегородской области расширили психологическую помощь для молодых мам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsenii Palivoda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsenii Palivoda

В Нижегородской области женщины, столкнувшиеся с бесплодием или послеродовой депрессией, смогут получить бесплатную психологическую поддержку. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Расширяем бесплатную психологическую поддержку в рамках нашей скорой демографической помощи! Теперь обратиться к специалисту могут женщины с проблемами бесплодия, послеродовой депрессией, пары, которые оказались в кризисной или другой сложной жизненной ситуации. Такая услуга будет доступна как в очном формате в женской консультации, так и онлайн», — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Никитин, благодаря этому нововведению послеродовая консультация станет доступнее для широкого круга женщин, а психологи смогут эффективнее распределять свою нагрузку. Прежде услуга была ограничена пациентками, прикрепленными к конкретному учреждению, что исключало возможность получения помощи для жительниц других областей. Теперь же, благодаря видеосвязи, специалисты смогут оказывать поддержку всем нуждающимся, независимо от их территориальной принадлежности.

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Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что действующих мер поддержки рождаемости по-прежнему недостаточно. При этом он подчеркнул, что в стране уже выстроена единая система поддержки — от момента беременности женщины до достижения ребёнком 17-летнего возраста.

Юлия Сафиулина
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