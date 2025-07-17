Нижегородским мамам с послеродовой депрессией бесплатно помогут психологи
Никитин: В Нижегородской области расширили психологическую помощь для молодых мам
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В Нижегородской области женщины, столкнувшиеся с бесплодием или послеродовой депрессией, смогут получить бесплатную психологическую поддержку. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Расширяем бесплатную психологическую поддержку в рамках нашей скорой демографической помощи! Теперь обратиться к специалисту могут женщины с проблемами бесплодия, послеродовой депрессией, пары, которые оказались в кризисной или другой сложной жизненной ситуации. Такая услуга будет доступна как в очном формате — в женской консультации, так и онлайн», — написал он в своём телеграм-канале.
Как отметил Никитин, благодаря этому нововведению послеродовая консультация станет доступнее для широкого круга женщин, а психологи смогут эффективнее распределять свою нагрузку. Прежде услуга была ограничена пациентками, прикрепленными к конкретному учреждению, что исключало возможность получения помощи для жительниц других областей. Теперь же, благодаря видеосвязи, специалисты смогут оказывать поддержку всем нуждающимся, независимо от их территориальной принадлежности.
Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что действующих мер поддержки рождаемости по-прежнему недостаточно. При этом он подчеркнул, что в стране уже выстроена единая система поддержки — от момента беременности женщины до достижения ребёнком 17-летнего возраста.