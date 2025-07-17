Нижегородским мамам с послеродовой депрессией бесплатно помогут психологи

В Нижегородской области женщины, столкнувшиеся с бесплодием или послеродовой депрессией, смогут получить бесплатную психологическую поддержку. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Расширяем бесплатную психологическую поддержку в рамках нашей скорой демографической помощи! Теперь обратиться к специалисту могут женщины с проблемами бесплодия, послеродовой депрессией, пары, которые оказались в кризисной или другой сложной жизненной ситуации. Такая услуга будет доступна как в очном формате — в женской консультации, так и онлайн», — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Никитин, благодаря этому нововведению послеродовая консультация станет доступнее для широкого круга женщин, а психологи смогут эффективнее распределять свою нагрузку. Прежде услуга была ограничена пациентками, прикрепленными к конкретному учреждению, что исключало возможность получения помощи для жительниц других областей. Теперь же, благодаря видеосвязи, специалисты смогут оказывать поддержку всем нуждающимся, независимо от их территориальной принадлежности.