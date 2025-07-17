В МИД России заявили о праве на применение оружия против помогающих Киеву стран

Дипломат высказала обеспокоенность намерениями Германии поддержать производство на Украине ракет большой дальности. Она предположила, что Берлин может организовать на украинских оборонных предприятиях производство или сборку ракет Taurus. Захарова также отметила, что для эффективного применения таких систем вооружений необходимо прямое участие иностранных военных специалистов, которые предоставляют разведывательные данные НАТО и программируют траектории полёта.