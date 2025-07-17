Учительница из Москвы погибла в Тульской области от удара молнии

В Тульской области от удара молнии погибла 58-летняя преподавательница иностранного языка в МПГУ и в школе № 2115 Ольга Ветрова. Об этом сообщил заместитель директора образовательного учреждения Олег Михайлов.

«Друзья, на 59 году жизни трагически, от удара молнии погибла Ветрова Ольга Игоревна — наша уважаемая коллега. Ольга Игоревна всю жизнь посвятила российской школе. 35 лет педагогического стажа включают работу учителем иностранного языка, работу на кафедре английского языка МПГУ, методиста в Окружном методическом Центре ЮЗАО, заместителя директора по качеству в 58 школе-интернате, где она исполняла и обязанности директора», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в посёлке Бунырёво в городе Алексин Тульской области. Женщина находилась на пляже в тот момент, когда в неё ударила молния. Педагог и ещё двое человек, среди которых был ребёнок, погибли на месте.