Военкоматы Украины начали использовать гражданские объекты
РИАН: Украинские ТЦК переехали в школы и больницы после атак ВС РФ
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После ударов российских войск по ряду украинских военкоматов территориальные центры комплектования (ТЦК) начали менять тактику размещения. По информации, поступившей от представителей антифашистского подполья, теперь подобные структуры действуют скрытно, используя здания, которые формально относятся к гражданскому сектору.
«Опасающиеся новых ударов военкомы рассредоточивают подчинённые им силы по разным зданиям. Однако все перемещения мы фиксируем: в основном под работу ТЦК выделяют неработающие школы, дворцы культуры и спорта, реже — больницы», — рассказал РИА «Новости» представитель подполья.
По его словам, подобный подход позволяет Киеву при обстреле объектов заявлять об атаке на гражданскую инфраструктуру. Подпольщик назвал такую практику типичной, «в лучших традициях Вооружённых сил Украины».
Напомним, ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по украинским ТЦК, предприятию по сборке и местам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и наёмникам в 138 районах. 12 июля также были нанесены удары по военкоматам и по пунктам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах.