Военкоматы Украины начали использовать гражданские объекты

После ударов российских войск по ряду украинских военкоматов территориальные центры комплектования (ТЦК) начали менять тактику размещения. По информации, поступившей от представителей антифашистского подполья, теперь подобные структуры действуют скрытно, используя здания, которые формально относятся к гражданскому сектору.

«Опасающиеся новых ударов военкомы рассредоточивают подчинённые им силы по разным зданиям. Однако все перемещения мы фиксируем: в основном под работу ТЦК выделяют неработающие школы, дворцы культуры и спорта, реже — больницы», — рассказал РИА «Новости» представитель подполья.