ВСУ атаковали сотрудников полиции из-за спора по поводу бесплатных хот-догов на заправке

Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) применили FPV-дрон против полицейских, которые прибыли для урегулирования конфликта на АЗС в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах. Конфликт возник из-за бесплатной раздачи хот-догов.

По словам собеседника агентства, один из военнослужащих записал видеообращение, в котором заявил, что сотрудники полиции массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на одной из заправок в Харьковской области, лишая солдат возможности получить положенное.

«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — заявил источник.

Полицейские попытались задержать военного, записавшего обращение, но он скрылся. После этого сотрудники правоохранительных органов отправились за боевиком, но были атакованы беспилотником. В результате инцидента никто не пострадал, однако полицейские были вынуждены отказаться от своих планов.