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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 03:04
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ВСУ атаковали сотрудников полиции из-за спора по поводу бесплатных хот-догов на заправке

РИАН: ВСУ атаковали полицейских дроном из-за хот-догов в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) применили FPV-дрон против полицейских, которые прибыли для урегулирования конфликта на АЗС в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах. Конфликт возник из-за бесплатной раздачи хот-догов.

По словам собеседника агентства, один из военнослужащих записал видеообращение, в котором заявил, что сотрудники полиции массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на одной из заправок в Харьковской области, лишая солдат возможности получить положенное.

«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — заявил источник.

Полицейские попытались задержать военного, записавшего обращение, но он скрылся. После этого сотрудники правоохранительных органов отправились за боевиком, но были атакованы беспилотником. В результате инцидента никто не пострадал, однако полицейские были вынуждены отказаться от своих планов.

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Ранее в посёлке Глушково Глушковского района Курской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль с помощью FPV-дрона. В результате атаки пострадала 57-летняя женщина. Она получила ранения головы, груди, живота и конечностей, а также сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая была госпитализирована в областную больницу.

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Антон Голыбин
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