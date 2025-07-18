Боец ВС РФ рассказал, как снайпер уничтожил десятки дронов «Баба-Яга» ВСУ

Российский снайпер за время боевого выхода ликвидировал свыше 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга». Об этом сообщил боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Беня в интервью РИА «Новости».

По его словам, снайпер действовал в паре с напарником. За три месяца, в течение которых длился боевой выход, было зафиксировано уничтожение 30 гексакоптеров, подтверждённое видеозаписью. Ещё от 10 до 15 дронов были уничтожены — произвести видеофиксацию не удалось. Наиболее уязвимым местом у коптеров являются аккумуляторы.

«Все сейчас зависит от оптики, тепловизор. Мы её хорошо наблюдаем, как она в небе летит. Уже просто мы не одну её сбили, имеем понятие, куда надо бить. У неё слабое место — это аккумуляторы. Стоит один раз попасть в аккумулятор, либо он возгорается, либо она просто моментально сразу же падает», — подчеркнул Беня.