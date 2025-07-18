Родственники пропавших украинских солдат требуют командование ВСУ признать их гибель
ТАСС: Украинское командование не хочет признавать гибель солдат элитной бригады
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Руководство 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, дислоцированной на Cумском направлении, отказывается официально признавать гибель своих военнослужащих. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Родственники националистов 71-й ОЕБр в соцсетях жалуются, что даже наличие фотографий тела и показаний «побратимов» не являются основанием для командования бригады признать военнослужащего мёртвым», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее также сообщалось о пропаже практически всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении. Связь с украинскими бойцами внезапно прервалась. Сейчас их местонахождение остаётся неизвестным.