Руководство 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, дислоцированной на Cумском направлении, отказывается официально признавать гибель своих военнослужащих. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Родственники националистов 71-й ОЕБр в соцсетях жалуются, что даже наличие фотографий тела и показаний «побратимов» не являются основанием для командования бригады признать военнослужащего мёртвым», — сказал собеседник ТАСС.