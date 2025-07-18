Армия России изменила тактику применения тяжёлых огнемётов в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции Вооружённые силы России внедрили новую стратегию совместного применения тяжёлых огнемётных систем (ТОС). Как передаёт газета «Известия», ссылаясь на информированные источники в Минобороны, ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» теперь работают в тандеме.

Суть новой тактики заключается в том, что «Солнцепёк» отвечает за создание огневого барьера на фронте, тогда как «Тосочка» наносит прицельные удары по глубоким тылам противника.

«Они (ТОСы. — прим. Life.ru) делят между собой полосы воздействия на противника», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Военный эксперт в сфере РХБЗ Олег Желтоножко рассказал, что ТОСы впервые применили в Афганистане. По его мнению, распределение задач между различными видами тяжёлых огнемётов на поле боя значительно повышает их эффективность, поскольку узкая специализация позволяет оптимально решать специфические цели в рамках СВО.