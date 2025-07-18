Главком украинской армии Александр Сырский может спланировать новую военную акцию, напоминающую прорыв ВСУ в Курскую область, произошедший в августе 2024 года. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

«Враг уже пытается прорвать границу в Белгородской области, в Курской области — в районе Тёткино. В общем-то, у них ничего не получается, но бои очень жёсткие», — подчеркнул эксперт в беседе с URA.ru.

Дандыкин отметил, что в скором времени Украина ожидает поставку около полусотни танков M1A1 Abrams из Австралии. Кроме того, капитан утверждает, что Сырский уже сформировал резервную группу войск, насчитывающую до 50 тысяч человек, и указанные танки, вероятно, будут включены в её состав.

Дандыкин считает, что украинское командование может попытаться задействовать полученную технику и сформированный резерв для новой наступательной операции, однако повторение прошлогодней операции представляется маловероятным.

В качестве вероятных целей Дандыкин назвал Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на понесённые потери, украинское руководство остаётся серьёзным противником, особенно учитывая поддержку западной техникой. Эксперт дополнил, что поставленные Австралией танки Abrams постигнет та же участь, что и американскую бронетехнику, которая была уничтожена ранее.