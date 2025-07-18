Российские силы нанесли 5 высокоточных ударов по военным объектам на Украине

ВС РФ в период с 12 по 18 июля провели серию из пяти высокоточных атак, нацеленных на ключевые объекты украинской военной инфраструктуры. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ходе этих операций были использованы как воздушные средства, так и беспилотные летательные аппараты.

В ведомстве отметили, что в результате ударов были поражены важные предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты военных аэродромов. Кроме того, под удар попали места хранения и сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы, склады с горючим и военным имуществом, а также территориальные центры комплектования украинских вооруженных сил. Также сообщается о разрушении временных позиций украинских формирований, включая националистов и иностранных наёмников.