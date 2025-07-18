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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 09:13

Российские силы нанесли 5 высокоточных ударов по военным объектам на Украине

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

ВС РФ в период с 12 по 18 июля провели серию из пяти высокоточных атак, нацеленных на ключевые объекты украинской военной инфраструктуры. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ходе этих операций были использованы как воздушные средства, так и беспилотные летательные аппараты.

В ведомстве отметили, что в результате ударов были поражены важные предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты военных аэродромов. Кроме того, под удар попали места хранения и сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы, склады с горючим и военным имуществом, а также территориальные центры комплектования украинских вооруженных сил. Также сообщается о разрушении временных позиций украинских формирований, включая националистов и иностранных наёмников.

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Также ВС РФ провели операцию по ликвидации ключевых объектов инфраструктуры, связанных с использованием ударных БПЛА дальнего действия типа «Лютый» ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали наличие пунктов запуска и управления такими дронами в районе населённого пункта Гамалиевка, расположенного в Сумской области.

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Оксана Попова
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