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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 12:27

В Госдуме рассказали, заблокируют ли Telegram в России

Депутат Горелкин: Telegram вряд ли включат в список ПО из недружественных стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klevo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klevo

Telegram не будет включён в список программного обеспечения из недружественных стран, если продолжит соблюдать российские законы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах», — написал парламентарий в телеграм-канале.

По мнению Горелкина, именно это обстоятельство является решающим аргументом в пользу того, чтобы не считать Telegram иностранным программным обеспечением из стран, относящихся к недружественным. Он также отметил, что соблюдение мессенджером российского законодательства является гарантией отсутствия проблем с его работой на российском рынке.

Путин поручил подготовить ограничения на ПО из недружественных стран
Путин поручил подготовить ограничения на ПО из недружественных стран

Ранее Антон Горелкин заявлял, что WhatsApp с большой вероятностью придётся покинуть российский рынок. По его словам, мессенджер, скорее всего, попадёт в список зарубежного ПО, подлежащего ограничениям. Сейчас этот перечень разрабатывается по поручению президента.

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Милена Скрипальщикова
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