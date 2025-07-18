В Госдуме рассказали, заблокируют ли Telegram в России
Депутат Горелкин: Telegram вряд ли включат в список ПО из недружественных стран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klevo
Telegram не будет включён в список программного обеспечения из недружественных стран, если продолжит соблюдать российские законы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах», — написал парламентарий в телеграм-канале.
По мнению Горелкина, именно это обстоятельство является решающим аргументом в пользу того, чтобы не считать Telegram иностранным программным обеспечением из стран, относящихся к недружественным. Он также отметил, что соблюдение мессенджером российского законодательства является гарантией отсутствия проблем с его работой на российском рынке.
Ранее Антон Горелкин заявлял, что WhatsApp с большой вероятностью придётся покинуть российский рынок. По его словам, мессенджер, скорее всего, попадёт в список зарубежного ПО, подлежащего ограничениям. Сейчас этот перечень разрабатывается по поручению президента.