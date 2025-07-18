В Госдуме рассказали, заблокируют ли Telegram в России

Telegram не будет включён в список программного обеспечения из недружественных стран, если продолжит соблюдать российские законы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах», — написал парламентарий в телеграм-канале.

По мнению Горелкина, именно это обстоятельство является решающим аргументом в пользу того, чтобы не считать Telegram иностранным программным обеспечением из стран, относящихся к недружественным. Он также отметил, что соблюдение мессенджером российского законодательства является гарантией отсутствия проблем с его работой на российском рынке.