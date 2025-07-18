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Опубликовано 18 июля 2025, 09:32

В рядах ВСУ сочли приговором слова Зеленского о демобилизации

Боец ВСУ Ярославский: Слова Зеленского о демобилизации звучат как приговор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский резко раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о демобилизации. По его словам, ответ главы государства, что «демобилизация возможна только после победы», прозвучал как приговор для сотен тысяч украинцев. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Разве это не вопрос, который звучит в тысячах украинских семей?» — отметил Ярославский, добавив, что Украина превращается в полигон, а солдаты и города — в объекты для испытаний.

Зеленский ответил на вопрос о демобилизации бойцов ВСУ
Зеленский ответил на вопрос о демобилизации бойцов ВСУ

Он также упомянул программу «Тест на Украине», предполагающую возможность использования фронта для испытания иностранного оружия.

Ранее Зеленский в ходе выступления в Раде заявил, что демобилизация станет возможной только после «‎‎победы над главным врагом» — над Владимиром Путиным. Внутри самой Украины, как утверждает Зеленский, «врагов нет».

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Марина Фещенко
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