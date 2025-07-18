Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский резко раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о демобилизации. По его словам, ответ главы государства, что «демобилизация возможна только после победы», прозвучал как приговор для сотен тысяч украинцев. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Разве это не вопрос, который звучит в тысячах украинских семей?» — отметил Ярославский, добавив, что Украина превращается в полигон, а солдаты и города — в объекты для испытаний.

Он также упомянул программу «Тест на Украине», предполагающую возможность использования фронта для испытания иностранного оружия.