ВС РФ установили контроль над промышленной зоной Волчанска
Mash: Российские войска прорвали оборону ВСУ в Волчанске
ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ
Российские войска продвинулись в Волчанске, взяв под контроль ключевые объекты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Бойцы группы войск «Север» успешно перешли на южный берег реки Вольчя после долгих боев», — говорится в публикации.
Согласно данным телеграм-канала, под российским контролем уже находятся маслоэкстрационный завод и автовокзал Волчанска. Основные бои сейчас сосредоточены в районе железнодорожного вокзала, где украинские подразделения 127-й бригады ТРО и 57-й механизированной бригады пытаются оказывать сопротивление.
По информации от бойцов 72-й мотострелковой дивизии, противник занимает оборону практически в каждом доме города, что связано с размещением там украинских реактивных систем залпового огня, используемых для обстрелов Белгородской области.
Минобороны РФ оценивает потери украинской стороны в районе Волчанска в 180 военнослужащих, пять единиц бронетехники, шесть автомобилей, восемь артиллерийских орудий и один склад боеприпасов. Ситуация в городе остаётся напряжённой, украинская сторона пока не комментирует последние изменения на этом участке фронта.
Ранее сообщалось, что украинское командование срочно перебрасывает войска. Российские войска создают условия для возможного окружения 5000 военнослужащих ВСУ. Ситуация под Купянском развивается стремительно, что вынуждает командование ВСУ перебрасывать резервы с других направлений.