ВС РФ установили контроль над промышленной зоной Волчанска

Российские войска продвинулись в Волчанске, взяв под контроль ключевые объекты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Бойцы группы войск «Север» успешно перешли на южный берег реки Вольчя после долгих боев», — говорится в публикации.

Согласно данным телеграм-канала, под российским контролем уже находятся маслоэкстрационный завод и автовокзал Волчанска. Основные бои сейчас сосредоточены в районе железнодорожного вокзала, где украинские подразделения 127-й бригады ТРО и 57-й механизированной бригады пытаются оказывать сопротивление.

По информации от бойцов 72-й мотострелковой дивизии, противник занимает оборону практически в каждом доме города, что связано с размещением там украинских реактивных систем залпового огня, используемых для обстрелов Белгородской области.

Минобороны РФ оценивает потери украинской стороны в районе Волчанска в 180 военнослужащих, пять единиц бронетехники, шесть автомобилей, восемь артиллерийских орудий и один склад боеприпасов. Ситуация в городе остаётся напряжённой, украинская сторона пока не комментирует последние изменения на этом участке фронта.