Украинские военнопленные заявили, что были мобилизованы, несмотря на диагноз «шизофрения». Об этом RT рассказали сами бойцы, попавшие в плен.

Один из них сообщил, что сотрудники ТЦК (аналог военкомата) задержали его без документов, поэтому он не смог подтвердить свой диагноз. Психолог на медкомиссии заявил: «Годен». Родные не успели его забрать — уже на следующий день его отправили в учебный центр, а затем на фронт. На позициях он скрывался от дронов в окопе и, по его словам, постоянно плакал.

Ещё один пленный с III группой инвалидности из-за тяжёлой формы шизофрении также был мобилизован с улицы. Он получил 24 осколочных ранения, но был спасён бойцами 810-й бригады морской пехоты и российскими медиками.

Как рассказал морпех, захвативший этого бойца, тот сидел в блиндаже, сжимая землю в руках, и непрерывно шептал: «Я не хочу воевать». Военный отметил, что у пленного не было ни оружия, ни бронежилета, а его поведение напомнило героя фильма «Человек дождя».

По данным издания, российская сторона предлагала Киеву забрать больных бойцов, но украинские власти отказались.