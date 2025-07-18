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Опубликовано 18 июля 2025, 11:01

«Взяли с улицы»: Пленный ВСУшник рассказал, как Киев отправляет шизофреников на убой

RT: Украинские военкоматы отправляют граждан с шизофренией на фронт

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Украинские военнопленные заявили, что были мобилизованы, несмотря на диагноз «шизофрения». Об этом RT рассказали сами бойцы, попавшие в плен.

Один из них сообщил, что сотрудники ТЦК (аналог военкомата) задержали его без документов, поэтому он не смог подтвердить свой диагноз. Психолог на медкомиссии заявил: «Годен». Родные не успели его забрать — уже на следующий день его отправили в учебный центр, а затем на фронт. На позициях он скрывался от дронов в окопе и, по его словам, постоянно плакал.

Ещё один пленный с III группой инвалидности из-за тяжёлой формы шизофрении также был мобилизован с улицы. Он получил 24 осколочных ранения, но был спасён бойцами 810-й бригады морской пехоты и российскими медиками.

Как рассказал морпех, захвативший этого бойца, тот сидел в блиндаже, сжимая землю в руках, и непрерывно шептал: «Я не хочу воевать». Военный отметил, что у пленного не было ни оружия, ни бронежилета, а его поведение напомнило героя фильма «Человек дождя».

По данным издания, российская сторона предлагала Киеву забрать больных бойцов, но украинские власти отказались.

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Ранее сообщалось, что на Украине наблюдается активная продажа пресс-карт, которые позволяют людям представляться журналистами. Эти карты действуют как своеобразная «страховка» от мобилизации, помогая легче проходить блокпосты и решать вопросы в военкоматах.

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Александра Мышляева
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